Украинцы назвали структуру своих доходов

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Зарплата составляет 55% от общих доходов

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, общие совокупные ресурсы домохозяйства составляли 10487 грн в месяц. В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

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По данным опроса, структура ресурсов следующая:

Оплата труда - 54,9%;

Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости - 6,1%;

Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции - 2,1%;

Пенсии; стипендии пособия и субсидии, предоставленные наличными - 18,9%;

Денежная помощь от родственников, других лиц и другие денежные доходы - 8,1%;

Стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготівель - 4,4%;

Льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, топлива, на оплату товаров и послы здравоохранения, туристических услуг, путевок на базы отдыха, на оплату услуг транспорта, связи - 2,7%;

Другие поступления - 2,8%

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

В то же время в НБУ прогнозируют, что темпы роста номинальных заработных плат в Украине в ближайшие три года упадут ниже 10%.