Українці назвали структуру своїх доходів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зарплата становить 55% від загальних доходів

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, загальні сукупні ресурси домогосподарство становили 10487 грн на місяць. У ІV кварталі 2018 року було опитано 8051 господарство. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

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За даними опитування, структура ресурсів наступна:

Оплата праці - 54,9%;

Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості - 6,1%;

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - 2,1%;

Пенсії; стипендії допомоги та субсидії надані готівкою - 18,9%;

Грошова допомога від родичів: інших осіб та інші грошові доходи - 8,1%;

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 4,4%;

Пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива на оплату товарів та посли з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, на оплату послуг транспорту, зв'язку - 2,7%;

Інші надходження - 2,8%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

У той же час в НБУ прогнозують, що темпи зростання номінальних заробітних плат в Україні в найближчі три роки впадуть нижче 10%.