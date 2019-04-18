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Украинцы назвали сроки для выполнения обещаний нового президента

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 12:42
Украинцы назвали сроки для выполнения обещаний нового президента
Иллюстративное фото (УНИАН)

Большинство респондентов готовы ждать меньше года

Около половины украинцев (48%) после президентских выборов 2019 ожидают улучшения ситуации в стране, 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% - ожидают ухудшения. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы назвали сроки для выполнения обещаний нового президента

Почти половина респондентов (46%) считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Из них 25% готовы дать срок до одного года  21% - более года.

Кроме того 25% респондентов хотят, чтобы достижения появились уже через шести месяцев, еще 14% - хотят увидеть их через квартал, 8% - ждут немедленных изменений.

Украинцы назвали сроки для выполнения обещаний нового президента

Среди молодых опрошенных, жителей Юга и Центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-16 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, от нового президента Украины украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов (39,1%).

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.

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