Українці назвали терміни для виконання обіцянок нового президента

Ілюстративне фото (УНІАН)

Більшість респондентів готові чекати менше року

Близько половини українців (48%) після президентських виборів 2019 очікують поліпшення ситуації в країні, 25% не мають ніяких надій на зміни, ще 10% - очікують погіршення. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже половина респондентів (46%) вважають, що новій команді президента України потрібно дати не менше року, щоб показати позитивні результати роботи. З них 25% готові дати строк до одного року, 21% - більше року.

Крім того, 25% респондентів бажають, щоб досягнення з'явилися вже через шість місяців, ще 14% - хочуть побачити їх через квартал, 8% - чекають негайних змін.

Серед молодих опитаних, жителів Півдня і Центру дещо більше тих, хто готовий почекати рік або довше, щоб побачити досягнення роботи майбутнього глави держави.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-16 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Як свідчать дані опитування КМІС, від нового президента України українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів (39,1%).

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, відносна більшість громадян (40%) вважають, що влада президента України варто залишити в тому ж обсязі, в якому вона була останні п'ять років. На думку 25% громадян, влада президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента потрібно перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.