Украинцы назвали самые популярные подарки на 8 марта

Наиболее популярным подарком на Международный женский день 8 марта среди украинцев являются цветы. За последние два года значительно возросло желание женщин получить в подарок романтическое путешествие.

По данным опроса, в 2021 году первые три подарка, которые женщины ожидают, это цветы (18%), забота и внимание (16%), романтическая поездка (13%). Далее по ожиданиям женщин идут ювелирные украшения (5%), романтический ужин (4%) и духи или косметика (4%). Книга занимает одно из последних мест за все время измерений с 2009 года, ее желают получить 1% женщин. По сравнению с 2019 годом больше всего выросли ожидания романтического путешествия - с 5% до 13%.

За последние два года с 10% до 5% уменьшилось количество мужчин, которым некому дарить подарки, и с 13% до 12% уменьшилось количество женщин, которым не от кого получать подарки.

Желания женщин и планы мужчин в основном совпадают, разница есть лишь по нескольким подаркам. Самая большая разница для ювелирного украшения, ее хотели бы получить в подарок 5% женщин, 9% мужчин намерены его дарить. Романтический ужин желают получить в подарок 4% женщин, 7% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Автомобиль желают получить 2.5% женщин, а хотели бы его подарить 5% мужчин

Как отмечают социологи, есть и потенциальные "разочарования", которых только два. Это забота, внимание и доброе слово, которые желают получить 16% женщин, а хотели бы дать лишь 8% мужчин, и романтическое путешествие, в которое желают уехать 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.

КМИС провел собственный опрос 5-7 февраля 2021 года респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов. Женщинам и мужчины задавались разные вопросы, показатели рассчитаны отдельно для женщин и мужчин, поэтому массив для каждой из половых групп равно примерно 1000 респондентов. Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4%.

