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Праздновать 8 марта в этом году намерены почти 70% украинцев

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 16:04
Праздновать 8 марта в этом году намерены почти 70% украинцев
Автор: Александр Белоус

В 2021 году праздновать Международный женский день намерены 68% украинцев. За последние девять лет постепенно уменьшается количество тех, кто празднует 8 марта.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Праздновать 8 марта в этом году намерены почти 70% украинцев

По данным опроса, более значимым этот день является для жителей Юга и Востока, и тех, кто состоит в браке. На Западе его не собираются праздновать почти 40% опрошенных, среди тех, кто разведен, либо не женат таких - 35-36%.

Праздновать 8 марта в этом году намерены почти 70% украинцев

Результаты показали, что 56% опрошенных считают, что неравенство между женщинами и мужчинами в Украине является редким явлением. В то же время 35% убеждены, что они довольно распространены.

Говоря о возможностях карьерного роста в Украине, около половины опрошенных считают, что как для мужчин, так и женщин они одинаковы. Несмотря на это, треть убеждена, что у мужчин в этой сфере есть преимущества, относительно женщин такого мнения придерживаются лишь 12%.

Зато по оплате труда, 45% считают, что у украинских мужчин здесь больше возможностей. 43% говорят о равных возможностях обоих полов, только о женщинах - 7%. Относительно возможностей в политике, то большинство (54%) говорит о лучших возможностях для мужчин, 37% - обоих полов, только 6% - для женщин.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 27-28 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн (81,4% от зарплаты мужчин).

По данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год. Международный женский день является любимым для 40% украинцев.

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