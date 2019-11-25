Украинцы назвали самые популярные мессенджеры

В сентябре 2019 года примерно две трети взрослых украинцев (65%) пользовались различными мессенджерами для отправки сообщений. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом самой большой популярностью у жителей Украины пользуются два мессенджера - Viber (56%) и Facebook (41%), за которыми с существенным отрывом по частоте упоминания следуют Telegram (17%), Skype (14%), WhatsApp (12%) и Google Hangouts (7%).

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, в марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине являлся Facebook. За период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось число пользователей таких соцсетей, как Одноклассники (6%) до и ВКонтакте (10%).

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%).