Українці назвали найбільш популярні месенджери

У вересні 2019 року приблизно дві третини дорослих українців (65%) користувалися різними месенджерами для відправки повідомлень. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому найбільшою популярністю у жителів України користуються два месенджери - Viber (56%) і Facebook (41%), за ними з істотним відривом по частоті згадки слідують Telegram (17%), Skype (14%), WhatsApp (12%) і Google Hangouts (7%).

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, в березні 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні був Facebook. За період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) і суттєво зменшилася кількість таких користувачів соцмереж, як Однокласники (6%) до і ВКонтакте (10%).

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року з чотирьох основних видів джерел масової інформації переважна більшість українців віддає перевагу двом - телебаченню (54%) та Інтернету (38%).