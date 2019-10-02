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Украинцы назвали пути урегулирования на Донбассе

Новости » Общество    02.10.2019 - 14:34
Украинцы назвали пути урегулирования на Донбассе
Фото: проект "Стена" (yatsenyuk.org.ua)

Единого мнения в украинском обществе нет

Большинство украинцев поддерживают дипломатические меры для урегулирования вопроса оккупированного Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

При этом 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

Украинцы назвали пути урегулирования на Донбассе

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера". При этом 23% высказались против "формулы Штайнмайера", 18% - поддержали ее.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.

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