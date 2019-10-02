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Українці назвали шляхи врегулювання на Донбасі

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 14:34
Українці назвали шляхи врегулювання на Донбасі
Фото: проект "Стіна" (yatsenyuk.org.ua)

Єдиної думки в українському суспільстві немає

Більшість українців підтримують дипломатичні заходи для врегулювання питання окупованого Донбасу. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 34% виступають за припинення військових дій і визнання цих територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, 23% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України.

При цьому 23% виступають за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі і лише 6% - за відділення цих територій від України.

Українці назвали шляхи врегулювання на Донбасі

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 вересня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання на Донбасі, відому як "формула Штайнмайєра". При цьому 23% висловилися проти "формули Штайнмайєра", 18% - підтримали її.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.

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