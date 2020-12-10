Украинцы назвали признаки, по которым чаще всего дискриминируют в обществе

Чаще всего дискриминируют людей по возрасту
В октябре 2020 года 40,2% украинцев считают, что чаще всего людей дискриминируют по возрасту. По сравнению с 2016 годом доля тех, кто считает этот признак самым частым, выросла на 2,8%.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".
Кроме того, украинцы назвали такие признаки дискриминации:
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" в течение 6-19 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2002 респондента методом "один на один". Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, половина украинцев (50%) считают, что органы государственной власти и местного самоуправления в Украине прибегали к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Не согласны с этим менее трети опрошенных (30%).
По данным опроса фонда "Демократические инициативы", украинцы согласны на ограничения прав наркозависимых, олигархов и людей с определенными политическими взглядами.