Толерантность в Украине: ограничение прав каких групп поддерживают граждане

Фото: улица в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы согласны на ограничение прав наркозависимых, олигархов и людей с определенными политическими взглядами

В октябре 2020 года 25,8% украинцев считают, что права человека наркозависимых безусловно должны быть ограничены. Еще 37,5% респондентов заявили, что права человека для этой группы могут быть ограничены при определенных обстоятельствах.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, 23,2% опрошенных поддерживают ограничение прав олигархов, еще 26,7% - при определенных условиях.

Ограничение прав бывших осужденных одобряют 13,2% респондентов, 33,2% - за определенных обстоятельств.

Кроме того, 21,8% поддерживают ограничение для людей с определенными политическими взглядами, 23,8% - при определенных условиях.

Ограничение прав представителей ЛГБТКІ+ сообщества поддерживают 17.4%, еще 24.4% - при определенных обстоятельствах.

Также 10,3% одобряют ограничение прав ромов, 27,8% - при определенных условиях.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" в течение 6-19 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2002 респондента методом "один на один". Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, половина украинцев (50%) считают, что органы государственной власти и местного самоуправления в Украине прибегали к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Не согласны с этим менее трети опрошенных (30%).

По данным опроса КМИС, индекс ксенофобии в Украине, рассчитанный как средняя социальная дистанция к 13 этническим и лингво-этническим группам (все группы, кроме крымских татар), в 2019 году снизился до отметки 4,01.