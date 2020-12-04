Половина украинцев заметили нарушение конституционных прав во время карантина

Фото: митинг под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Половина украинцев (50%) считают, что органы государственной власти и местного самоуправления в Украине прибегали к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Не согласны с этим менее трети опрошенных (30%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Чаще всего респонденты, говоря об ограничения их личных прав, с которыми они сталкивались, называют ограничение права на свободу передвижения, права на труд, права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права на отдых.

По данным опроса, большинство граждан (59%) считают оправданными временные ограничения, введенные органами власти и государственными институтами с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Относительное большинство опрошенных считают (48%), что в целом невозможно эффективно противодействовать распространению коронавирусной инфекции, не прибегая к ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство (44%) украинцев считают, что пик эпидемии COVID-19 еще впереди. Еще 21% респондентов считают, что именно сейчас в стране пик эпидемии.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.