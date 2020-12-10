Українці назвали ознаки, за якими найчастіше дискримінують у суспільстві

Найчастіше дискримінують людей за віком
У жовтні 2020 року 40,2% українців вважають, що найчастіше людей дискримінують за віком. У порівнянні з 2016 роком частка тих, хто вважає цю ознаку найчастішою, зросла на 2,8%.
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".
Крім того, українці назвали такі ознаки дискримінації:
Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" протягом 6-19 жовтня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2002 респонденти методом "віч-на-віч". Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, половина українців (50%) вважають, що органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні вдавалися до обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у процесі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Не згодні з цим менше третини опитаних (30%).
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", українці згодні на обмеження прав наркозалежних, олігархів та людей з певними політичними поглядами.