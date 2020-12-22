Украинцы назвали приемлемый размер пенсии

Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают авторы исследования, ответы респондентов свидетельствуют, что представление украинцев о приемлемом уровне пенсий характеризуются достаточно большим разбросом. Так, минимальное значение пенсии, зафиксированное в ответах, составляет 2 тысяч гривен, а максимальное достигает 70 тысяч гривен (разница в 35 раз). Чаще всего значение приемлемого уровня пенсии сосредоточены в двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тысяч гривен и от 7,0 до 10,5 тысяч гривен.

По сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли несущественно (примерно на 3%) - с 11,0 тысяч гривен в 2019 году до 11,4 тысяч гривен в 2020 году.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривен.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20 328 гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.