Украинцы назвали политика года

Почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко называют 8-10% опрошенных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослав Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.

После саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.