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Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев

Новости » Политика     19.12.2019 - 14:00
Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Росту рейтинга Меркель в Украине способствовала встреча в нормандском формате

После саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

Кроме того, улучшилось отношение украинцев к президенту Франции Макрону (с 39 до 52%).

По данным опроса, отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.

Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Александр Лукашенко традиционно возглавляет рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.

Украинцы дали оценку встрече в нормандском формате в Париже Большинство украинцев недовольны работой правительства и парламента
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