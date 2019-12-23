Українці назвали політика року

Майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому Юрія Бойка, Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко називають 8-10% опитаних, Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана - по 5-7%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

Після саміту в нормандському форматі в Парижі українці поліпшили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангелі Меркель (позитивне ставлення зросла з 60 до 69%). В результаті Меркель вперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.