Большие надежды: почему упал рейтинг президента Зеленского и его команды

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Рейтинг президента Зеленского пошел на спад, сократившись с начала осени с 73 до 52 процентов. Одновременно снизилась поддержка Кабинета министров и Верховной рады. Эксперты считают это падение неизбежным в силу завышенных ожиданий украинцев и социально-экономических шагов новой власти.

Тем временем в команде Зеленского рассчитывают укрепить поддержку среди населения. О том, почему социологи зафиксировали падение рейтингов Зеленского и власти в целом – в материале РБК-Украина.

На встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа", состоявшейся накануне первого заседания Рады, глава ОП Андрей Богдан показал депутатам график падения рейтинга прошлой власти. Он заявил, что избиратели должны в кратчайшие сроки увидеть яркие и быстрые шаги, чтобы новая команда не повторила судьбу предшественников и не стала рано терять уровень поддержки.

Небывало высокий результат Зеленского, полученный во втором туре президентских выборов, сохранялся вплоть до сентября. В начале осени, согласно исследованию Киевского международного института социологии, президента поддерживало 73% украинцев. Но с тех пор эта цифра пошла на спад и, по данным КМИС, снизилась до 52%.

Это, впрочем, все еще достаточно высокая отметка. Одновременно на 11 процентных пунктов увеличилось число тех, кто отрицательно относится к президенту. Снижение также коснулось оценки деятельности правительства и парламента – более чем на десять пунктов.

Но ни эксперты, ни собеседники в команде Зеленского не считают последние цифры аномальными. Все они сходятся в одном: падение рейтингов любой власти после выборов закономерно.

Электоральное охлаждение

Избегая четких обещаний и заявлений, Владимир Зеленский сумел заручиться поддержкой избирателей с полярными политическими взглядами. По сути, украинцы, проголосовавшие за него на выборах, имели разное представление о его дальнейших шагах.

Логично, что, став президентом, Зеленскому пришлось принимать конкретные решения, и, как результат, его рейтинги упали, полагает директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Одной части его электората эти решения нравятся, а другой – не нравятся. У одних – они соответствуют их ожиданиям, у других – нет. Это процесс, который так или иначе произошел бы, поскольку его рейтинги были неоправданно высокими для Украины", – рассказала РБК-Украина Бекешкина.

После окончания стартового рубежа, так называемого "медового месяца", снижение поддержки происходило у всех украинских президентов, отметил политолог Владимир Фесенко. Главная причина – эмоциональное охлаждение избирателей.

"Это как у молодых супругов: заканчивается романтический период и начинается период бытовых проблем. Точно такая же ситуация в политике: медовый месяц – это период эйфории, романтики, завышенных ожиданий, высоких рейтингов любого президента. Этот период заканчивается примерно через 3-5 месяцев. У Зеленского он как раз завершается сейчас", – сказал РБК-Украина Фесенко.

Причем падение рейтинга президента произошло позже, чем прогнозировали многие политологи и социологи, отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

"У всех президентов снижение фиксировалось достаточно быстро и это не является чем-то необычным. Насколько я помню, у других падение начиналось раньше, чем у Зеленского", – пояснил РБК-Украина эксперт.

Что касается поддержки Верховной рады, то свою роль могла сыграть череда скандалов, произошедшая во фракции монобольшинства, говорит Ирина Бекешкина.

"То, как в сжатые сроки заполняли кадровые вакансии в "Слуге народа" перед выборами, привело к тому, что в Раду прошло много случайных людей. У этих людей иногда разные интересы, взгляды и цели. По этой причине случаются такие скандалы и, очевидно, будут случаться и в будущем", – объяснила социолог.

Несмотря на рост критических настроений, поддержка партии "Слуга народа" держится практически на одном уровне. Исходя из данных другого исследования, от группы "Рейтинг", за президентскую политсилу готовы проголосовать 44,8%, тогда как на июльских выборах она получила поддержку 43,2% избирателей.

По информации РБК-Украина, Офис президента также пользуется услугами социологов. Для команды Зеленского проводят замеры не только рейтингов власти, но и уровня поддержки тех или иных шагов, например, мирных инициатив, земельной реформы или отмены неприкосновенности.

"Никто не хочет жить в теплой ванне. Какой-то гонки за цифрами нет, больше внимания обращается на определенные тенденции и динамику", – пояснил изданию собеседник в окружении Зеленского.

Знак опроса

Нельзя списывать со счетов и социально-экономические шаги новой власти, которые не всегда находят одобрение у граждан. Они сказываются не только на рейтинге президента, но также правительства и Верховной рады.

Например, больше половины украинцев негативно относятся к земельной реформе и приватизации крупных госпредприятий, следует из совместного опроса Фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Многие реформы, которые сейчас инициирует власть сопровождаются так называемым "инновационным сопротивлением" со стороны граждан, пояснила РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Когда есть много одновременных изменений в различных сферах, их воспринимают с некоторой настороженностью. Исправлять ситуацию с одобрением украинцев возможно только внедряя реформы в комплексе. Если в чем-то вводится более жесткое регулирование, то в чем-то другом люди параллельно должны наблюдать плюсы", – прокомментировала Кравчук.

На все это накладывается высокая планка ожиданий, выставленная гражданами. Исходя из социсследования, проведенного в начале президентской каденции Зеленского, украинцы, прежде всего, ожидали от него снижения коммунальных тарифов. Правда, тарифы – это компетенция не президента, а правительства. И к тому же ему пока не удалось их уменьшить.

Впоследствии шефство над этим вопросом перебрал на себя президент. Пообщавшись с представителями Кабмина, Зеленский заявил, что им удалось найти "интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти вполовину".

Вышедшее на выходных видео совещания в Офисе президента по поводу тарифов – один из элементов стратегии по укреплению позиций главы государства, говорит собеседник в его окружении. Суть этой стратегии заключается в более резкой реакции Зеленского на недоработки местной и центральной власти.

К примеру, на прошлой неделе Зеленский обнародовал очередное видеообращение, в котором потребовал от правительства в минимальные сроки погасить долги по зарплате перед украинскими врачами и учителями. И уже на следующий день Кабмин выделил дополнительные 497,1 млн грн на ликвидацию этой задолженности.

"Ясно, что это могут быть не его прямые обязанности, но он как человек с высоким доверием, запустивший перезагрузку системы власти, имеет полное право быть контроллером", – пояснил собеседник.

Параллельно у Зеленского планируют еженедельно, в зависимости от графика, записывать видеообращения, в которых он будет подводить итоги недели и рассказывать о своих инициативах.

На одном из таких роликов, опубликованном в понедельник, президент во время тренировки в спортзале рассказал о предстоящей встрече "нормандской четверки" и решении вопроса тарифов.

В команде Зеленского признают: тот рейтинг, с которым стартовал президент, не может сохраняться вечно.

"Если отталкиваться от цифры 73% – это результат второго тура, когда была максимальная мобилизация. Конечно, это совершенно нормально, что рейтинги снижаются с определенным временем. Мы стартовали с очень высокой точки, и понятно, что этот результат не может держаться постоянно. Все равно более половины людей одобряют действия президента", – говорит одна из руководителей президентской фракции Евгения Кравчук.

Однако последние цифры от КМИС не совсем отражают реальную картину, поскольку опрос проводился путем телефонных интервью только 1500 человек, считает Кравчук.

Кроме того, по ее словам, показатели рейтинга во многом зависят от формулировки вопроса. Если человека спрашивают "за кого бы вы проголосовали", включается мобилизационный фактор, поскольку он видит перед собой перечень фамилий и должен выбрать одного из них.

В то время как вопросы из категории "поддерживаете ли вы действия" или "как вы относитесь к кому-то" отражают настроения и эмоции респондентов на момент опроса, рассуждает парламентарий.

По оценке Фесенко, критической точкой для Зеленского будет падение его поддержки ниже результата, полученного им в первом туре президентских выборов – 30,2%.

"Зима и второй год президентства станут для него испытанием. У всех украинских президентов самое значительное снижение рейтингов происходило во время второго года их каденции", – объяснил политолог.

В следующем году в Украине должны состояться местные выборы. Чтобы выстроить вертикаль власти на местах, команде Зеленского необходимо сохранить высокий уровень поддержки среди населения еще как минимум на год. Но это сложная задача, учитывая, что вся полнота ответственности за происходящее в стране – как хорошое, так и плохое – возложена на президента и его партию.