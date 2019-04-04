С позицией Зеленского по России, НАТО и ЕС хорошо знакомы менее 20% его избирателей

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуацию могут исправить дебаты

Избиратели кандидата в президенты на выборах 2019 Владимира Зеленского недостаточно знакомы с предложениями своего кандидата по важнейшим общественным проблемам. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта.

По данным опроса, с позицией Зеленского по России знакомы 18% его избирателей. С позицией Петра Порошенко знакомы 51% его избирателей.

Предложения по европейской интеграции хорошо известны 22% избирателей Зеленского и 61% избирателей Порошенко.

С позицией Зеленского по вступления в НАТО знакомы 16% его избирателей, с позицией Порошенко - 62%.

Кроме того, предложения по установлению мира на Донбассе хорошо известны лишь 20% избирателей Зеленского (40% избирателей Порошенко): предложения относительно реформы вооруженных сил - соответственно, 10% и 48%,

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года, Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в феврале 2019 года на референдуме за вступление в ЕС проголосуют 70% его участников, за вступление в НАТО - 56%.

По данным опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" осенью 2018 года две трети украинцев (63%) были согласны с тем, что Россия является страной-агрессором относительно Украины, 22% придерживаются противоположного мнения, еще 15% не определились в этом вопросе.