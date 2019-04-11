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Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 11:47
Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дві третини виборців Зеленського висловлюють протест проти ситуації в країні

У другому турі виборів 2019 в Україні виборці Володимира Зеленського перш за все демонструють свій протест проти ситуації, що склалася в країні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного після першого туру.

За даними опитування, 75% виборців, які готові підтримати у другому турі Петра Порошенка, голосують швидше за за нього, натомість 22% - голосують скоріше проти Зеленського (у лютому таких було 12%).

Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка

У той же час, 57% виборців, які готові підтримати у другому турі Володимира Зеленського, голосують швидше за нього, зате 41% - проти Порошенка (у лютому - 33%).

Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка

Крім того, 31% опитаних вважають, що коли люди вибирають Порошенка, вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% - таким чином голосують проти Путіна. Остання позиція більше характерна для виборців Заходу країни. Серед виборців самого Порошенка майже 40% голосують не стільки за Порошенка, як проти Путіна.

Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка

При цьому 20% опитаних вважають, що коли люди вибирають Зеленського, вони швидше голосують безпосередньо за особистість, а 66% - таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні (у лютому - 50%). Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% пояснюють свій вибір як протест проти існуючої ситуації в країні.

Українці назвали мотиви голосування за Зеленського і Порошенка

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 5-10 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Нагадаємо, у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців, за Порошенка - 21%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня, з позицією Володимира Зеленського з Росії, НАТО і ЄС добре знайомі менше 20% його виборців.

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