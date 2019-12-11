Украинцы назвали лучшие валюты для сбережений

Осенью 2019 года 37% украинцев считали, сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения в долларах США, что несколько меньше, чем год назад (43%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Далее следует евро (21%) и собственно национальная валюта гривна - 12%. Еще 16% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 13% - не определились в данном вопросе.

С ноября 2018 года доллар несколько утратил доверие украинцев, тогда как доверие к евро примерно настолько же выросло. А доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось.

Опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

В то же время глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, нет фундаментальных причин.