Украинцы назвали главный смысл Конституции

Большинство украинцев (57,6%) рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод человека, и в то же время, 17,3% опрошенных считают, что она должна устанавливать обязанности для гражданина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

По сравнению с 2015 годом количество респондентов, которые рассматривают Конституцию как гарантию прав, существенно снизилось: тогда так считали 69,8% граждан.

dif.org.ua

В июне 2019 года большинство опрошенных (59,8%) уверены, что нарушение Конституции является недопустимым при любых условиях и лишь 10,9% допускают, что орган власти может нарушить Конституцию, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу.

В то же время, если сравнить с 2015 годом, существенно вырос - с 11,0% до 18,5% - процент тех, кто считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное положение Конституции не соответствует интересам общества.

Соответственно уменьшилось (с 73,5%) количество тех, кто против нарушения Конституции при любых условиях.

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов для проекта Центра политико-правовых реформ. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 15 по 25 декабря 2015 года.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции. Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким субъектом является президент.