Українці назвали головний сенс Конституції

Більшість українців (57,6%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод людини, і водночас 17,3% опитаних вважають, що вона має встановлювати обов’язки для громадянина. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова.

Порівняно з 2015 роком кількість респондентів, які розглядають Конституцію як гарантію прав, суттєво знизилася: тоді так вважали 69,8% громадян.

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У червні 2019 року більшість опитаних (59,8%) впевнені, що порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов і лише 10,9% допускають, що орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству.

Водночас, якщо порівняти з 2015 роком, то істотно зріс - з 11,0% до 18,5% - відсоток тих, хто вважає, що орган влади може порушити Конституцію, якщо, на його думку, певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства.

Відповідно зменшилася (з 73,5%) кількість тих, хто проти порушення Конституції за будь-яких умов.

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Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року серед 2017 респондентів для проекту Центру політико-правових реформ. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова, майже половина громадян України (47%) взагалі не читали текст Конституції. Майже половина опитаних (46%) знає, що, згідно Конституції, носієм суверенітету і джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.