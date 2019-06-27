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Большинство украинцев хотят изменить Конституцию

Новости » Политика    27.06.2019 - 13:15
Большинство украинцев хотят изменить Конституцию
Фото: Конституция (УНИАН

Читали Конституцию не больше половины граждан, но есть желание изменить

Большинство граждан Украины (67%) считают, что Конституцию необходимо менять. Об этом свидетельствуют опросы, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

В частности, 35% считают изменение Конституции насущным вопросом (в 2015 году - 28%), который необходимо решать незамедлительно, а 32% (39% в 2015 году) уверены, что такие изменения нужны, но не сейчас, а только после стабилизации ситуации в стране. Только 12% не видят необходимости в изменении Конституции, а 20% не сформировали определенного мнения.

Большинство украинцев хотят изменить Конституцию

dif.org.ua

В случае принятия новой Конституции лучшим способом для ее утверждения граждане считают Всеукраинский референдум (41%), еще 24% готовы доверить это дело специально выбранному для этого органу, а 19% - Верховной раде.

Большинство украинцев хотят изменить Конституцию

dif.org.ua

В 2019 году выросло доверие к Конституционному суду: с 10% в 2015 году до 22%. Однако большинство граждан (56%) и сейчас Конституционному суду не доверяют, хотя это недоверие и меньше, чем в 2015 г. (68%).

Большинство украинцев хотят изменить Конституцию

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 респондентов для проекта Центра политико-правовых реформ. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 15 по 25 декабря 2015 года.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции. Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким суб'объектом является президент.

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