Українці назвали головні предмети національної гордості

Фото: Пам'ятник київському князю Володимиру (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед предметів гордості культура і історія

Творчість великих українських поетів, письменників, композиторів та виконавців є предметом національної гордості для 56,5% українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ.

Крім того, респонденти обирали наступні варіанти відповідей:

Досягнення українських спортсменів (48,0%)

Історія українського козацтва, Запорозької Січі (47,0%)

Перемога у Другій світовій війні (46,7%)

Вершинні досягнення української народної творчості (думи, пісні, декоративне мистецтво, народна архітектура тощо) (38,4%)

Порівняно з 2015 роком кількість респондентів, що погоджуються з твердженням, що вказані здобутки є предметом національної гордості, зросла, причому щодо спортивних досягнень - істотно (з 36,9% до 48,0%).

Натомість зменшилася частка громадян, що готові пишатися Революцією Гідності 2013-2014 рр. (з 36,4% до 28,4%) та Помаранчевою революцією 2004 року (з 13,2% до 10,9%).

Опитування провів Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ спільно з Асоціацією політичних психологів України з 21 до 30 листопада 2018 року серед 1204 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки становить 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед історичних постатей українці найкраще ставляться до Богдана Хмельницького (73%), Михайла Грушевського (68%) та Івана Мазепи (53%). Найгірше ставлення зафіксовано до Йосипа Сталіна - 21% позитивно, 58% негативно.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.