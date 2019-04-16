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Українці назвали головні очікування від нового президента в перші 100 днів

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 15:24
Українці назвали головні очікування від нового президента в перші 100 днів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитування проводилося за тиждень до другого туру виборів

Від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією. Про це свідчать дані опитування КМІС.

На за питання "Що з переліченого на картці ви хотіли б, щоб наступний президент зробив у свої перші 100 днів", відповіді респондентів розподілилися наступним чином (не більше трьох відповідей):

  • Знизити тарифи на комунальні послуги - 39,1%;
  • Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента - 35,5%;
  • Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 32,4%;
  • Розпочати переговори з Росією - 23,3%;
  • Знизити зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
  • Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму - 16,4%;
  • Пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану - 9,4%;
  • Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 8%;
  • Виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента - 5,5%;
  • Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 5,2%;
  • Арештувати російські активи в Україні - 4,6%;
  • Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,2%;
  • Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,3%.
  • Розпочати переговори про вступ до НАТО - 2,8%

Українці назвали головні очікування від нового президента в перші 100 днів

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Відзначимо, дані опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня 2019 року, показують, що у другому турі виборів 2019 за Володимира Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів, за чинного президента Петра Порошенка - 17,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у другому турі виборів 2019 в Україні виборці Володимира Зеленського перш за все демонструють свій протест проти ситуації, що склалася в країні.

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