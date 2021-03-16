Украинцы назвали главную причину для выхода с протестом на улицу

По данным опроса, в несанкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие 20% респондентов, не готовы - 67%. 18% опрошенных готовы принять участие в забастовках, 70 % не готовы участвовать. Поддержать бойкот (отказ от выполнения решений администрации, органов власти) готовы 18% не будут этого делать - 70%. Принять участие в блокировании движения на дорогах и железных дорогах готовы 16% опрошенных, не готовы - 73%, а в уличных беспорядках готовы принять участие 6%, не готовы - 84%.

Чаще всего граждане могли бы принять участие в законных акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%). В законных протестах в случае невыплаты зарплат готовы принять участие 23% респондентов, а в протестах из-за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония - по 21% опрошенных. 15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту прав людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией.

В законных акциях протеста против произвола местной власти готовы принять участие 13% опрошенных, против массового сокращения рабочих мест, против снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и против давления властей на участников АТО и патриотически настроенных граждан - по 12%. По 11% готовы принять участие в акциях в поддержку требования импичмента президента Украины и против изменения свертывание курса Украины на европейскую интеграцию. Более четверти граждан (29%) не приняли бы участие в законных акциях протеста в коем случае.

В целом относительное большинство украинцев (44%) считают, что в случае значительного ухудшения условий жизни лучше выйти на улицу с протестом. Четверть опрошенных (24%) считают, что лучше терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка, а около трети респондентов (31,4%) не определились с ответом.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.