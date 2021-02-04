Тарифные протесты одобрили почти 90% украинцев

Фото: тарифный протест (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ответственность за повышение тарифов возлагают на правительство, парламент и президента

Абсолютное большинство украинцев (89%) поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. Выступают против 10% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины. Еще 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, а 24% - на президента.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

С 1 января 2021 года правительство повысило примерно на треть тарифы на электроэнергию. Кроме того, выросли цены на газ, а также тарифы на распределение газа. Это привело к массовым протестам по всей Украине. В результате Кабмин заморозил цены на газ, а также выделил компенсацию на электроотопление.