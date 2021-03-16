Українці назвали головну причину для виходу с протестом на вулицю

За даними опитування, у несанкціонованих мітингах і демонстраціях готові взяти участь 20% респондентів, не готові - 67%. 18% опитаних готові взяти участь у страйках, 70 % не готові брати участі. Підтримати бойкот (відмову від виконання рішень адміністрації, органів влади) готові 18%, не будуть цього робити - 70%. Взяти участь у блокуванні руху на дорогах та залізницях готові 16% опитаних, не готові - 73%, а у вуличних заворушеннях готові взяти участь 6%, не готові - 84%.

Найчастіше громадяни могли б взяти участь у законних акціях протесту в разі значного підвищення тарифів на комунальні послуги (36%) та цін на найнеобхідніше (33%). У законних протестах в разі невиплати зарплат готові взяти участь 23% респондентів, а у протестах через низький рівень зарплати та проти злочинності і беззаконня - по 21% опитаних. 15% респондентів готові взяти участь в акціях на захист прав людей, чиї права були порушені, а 14,5% - проти здачі владою національних інтересів у конфлікті з Росією.

У законних акціях протесту проти свавілля місцевої влади готові взяти участь 13% опитаних, проти масового скорочення робочих місць, проти зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення та проти тиску влади на учасників АТО і патріотично налаштованих громадян - по 12%. По 11% готові взяти участь в акціях на підтримку вимоги імпічменту президента України та проти зміни чи згортання курсу України на європейську інтеграцію. Понад чверть громадян (29%) не взяли б участь у законних акціях протесту у жодному випадку.

Загалом відносна більшість українців (44%) вважають, що в разі значного погіршення умов життя краще вийти на вулицю з протестом. Чверть опитаних (24%) вважають за краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку, а близько третини респондентів (31,4%) не визначилися з відповіддю.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.