Протесты в Украине: что может заставить людей выйти на улицу

Фото: акция протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае возникновения протестов к ним готовы присоединиться около 28% украинцев. Социально-экономические проблемы остаются основными факторами социальной напряженности

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы", проведенного в ноябре 2020 года.

Среди причин протеста опрошенные чаще вспоминали закрытие предприятий (38%), ухудшение медицинского обслуживания (36%), повышение тарифов на коммунальные услуги (36%) и ухудшение условий жизни (35%).

Против введения карантинных мер готовы протестовать 20% граждан.

Несмотря на умеренную готовность украинцев участвовать в массовых выступлениях в случае нарушений прав или ухудшения условий жизни, именно участие в митингах (25%) и привлечение внимания СМИ (26%) остаются самыми популярными способами давления на органы власти. Насильственные действия как способ ответа на бездействие властей практически не имеют поддержки граждан (2,5%).

По данным опроса, абсолютное большинство (77,5%) украинцев негативно оценивало текущую политическую ситуацию в Украине. В то же время лишь 28% опрошенных ожидали, что в их громадах в ближайшее время пройдут митинги или выступления.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии течение 3-16 ноября 2020 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (89%) поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. Выступают против 10% респондентов.

Отметим, по данным опроса КМИС, в декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию за год снизился на 10 процентных пунктов.