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Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Новости » Экономика     25.05.2020 - 15:05
Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В расходах украинцев сало занимает минимальную долю

Продукты питания занимают около половины в потребительских расходах украинцев. Среди продуктов самую большую долю занимают мясо и мясопродукты, а также хлеб.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2019 года Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, было опрошено 8107 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 9001,45 грн в месяц, из них потребительские денежные расходы - 8162,46 грн, непотребительские расходы - 838,99 грн.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4139,74 грн в месяц.

Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,9% или 986 грн в месяц.

Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,0% или 673 грн.

Далее идут молоко, сыр и яйца - 13,1% или 540 грн в месяц.

За овощи, включая картофель, украинцы платят 7,1% или 296 грн.

На фрукты уходит 6,3% или 263 грн.

На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 6,1% или 250 грн.

На сало одна семья тратит 1,9% или 80 грн в месяц.

На питание вне дома уходило 4,8% или 197 грн.

Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики прогнозирует низкую инфляцию из-за кризиса и падения спроса.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Государственная служба статистикипродукты
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