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Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

Новини » Економіка     25.05.2020 - 15:05
Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

У витратах українців сало займає мінімальну частку

Продукти харчування займають близько половини в споживчих витратах українців. Серед продуктів найбільшу частку займають м'ясо і м'ясопродукти, а також хліб.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України в IV кварталі 2019 року Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, було опитано 8107 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 9001,45 грн на місяць, з них споживчі грошові витрати - 8162,46 грн, неспоживчі витрати - 838,99 грн.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4139,74 грн в місяць.

Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,9% або 986 грн в місяць.

Суттєвими є витрати на хліб і хлібопродукти - 16,0% або 673 грн.

Далі йдуть молоко, сир та яйця - 13,1% або 540 грн на місяць.

За овочі, включаючи картоплю, українці платять 7,1% або 296 грн.

На фрукти йде 6,3% або 263 грн.

На цукор, джем, мед, сироп, шоколад та кондитерські вироби українці витрачають 6,1% або 250 грн.

На сало одна сім'я витрачає 1,9% або 80 грн на місяць.

На харчування поза домом йшло 4,8% або 197 грн.

Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки прогнозує низьку інфляцію через кризу і падіння попиту.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикипродукты
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