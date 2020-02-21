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Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах

Новости » Экономика     21.02.2020 - 13:28
Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

На коммунальные услуги граждане тратят чуть больше 10% своих расходов

Украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

При этом субсидии покрывали 1,1 п.п. затрат на коммунальные услуги.

Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах

Опрос был проведен Государственной службой статистики. Средний размер домохозяйства - 2,11 человек. Средняя сумма расходов в месяц составила 9628,1 грн

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

Напомним, данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 грн в месяц.

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