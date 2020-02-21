ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах

Новини » Економіка     21.02.2020 - 13:28
Українці назвали частку комуналки в своїх витратах
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

На комунальні послуги громадяни витрачають трохи більше 10% своїх витрат

Українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

При цьому субсидії покривали 1,1 в.п. витрат на комунальні послуги.

Українці назвали частку комуналки в своїх витратах

Опитування було проведено Державною службою статистики. Середній розмір домогосподарства - 2,11 осіб. Середня сума витрат за місяць склала 9628,1 грн

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

Нагадаємо, дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІІ кварталі 2019 року показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4070,71 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,1% або 941 грн на місяць.

Українці почали їсти більше м'яса і фруктів і менше хліба Держстат зафіксував обвал ще в одній галузі економіки України
Новини України ЖКХплатежиДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся