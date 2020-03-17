Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшее время, - МИД

Граждане Украины, которые находятся в Египте, вернутся домой уже в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада полностью контролируемая. Речь идет прежде всего о туристах, которые должны были вернуться 17 марта или раньше.

"Все туроператоры выполняют свои обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что консул Украины находится в Шарм-эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и гражданами.

"МИД Украины обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать путешествия по привлекательным ценам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцев начали вывозить из Египта, а в Польше людей забирают автобусами. При этом он добавил, что на Шри-Ланке застряли больше сотни украинцев. Также глава МИД заявил, что в Министерстве здравоохранения решают вопрос с Польшей о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

Кроме того, с 17 марта на две недели закрыли пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения. МИД рекомендовало украинцам за границей зарегистрировать в онлайн-системе "Друг", которая поможет во время формирования списков на эвакуацию.