Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому найближчим часом, - МЗС

Громадяни України, які знаходяться в Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм ель-Шейх і Хургада повністю контрольована. Мова йде насамперед про туристів, які повинні були повернутися 17 березня або раніше.

"Всі туроператори виконують свої зобов'язання. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться до України", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що консул України знаходиться в Шарм-ель-Шейху і підтримує постійний зв'язок з представництвами туроператорів і громадянами.

"МЗС України звертається з закликом до наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати подорожі за привабливими цінами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українців почали вивозити з Єгипту, а в Польщі людей забирають автобусами. При цьому він додав, що на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців. Також глава МЗС заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я вирішують питання з Польщею про виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

Крім того, з 17 березня на два тижні закрили пропуск через кордон для регулярного пасажирського сполучення. МЗС рекомендувало українцям за кордоном зареєструвати в онлайн-системі "Друг", яка допоможе під час формування списків на евакуацію.