Украинцы могут заправить машины на АЗС бесплатно: что для этого нужно

Как это работает?

В компании объясняют, что механизм работает следующим образом: на платформе "єДопомога" благотворителям необходимо выбрать заявку на помощь в разделе "Топливо" и оплатить предоплату на сумму 200, 500 или 1000 гривен.

После этого заявитель получит специальный цифровой код, который можно использовать на покупку топлива в сети АЗК WOG.

Инструкция как получить помощь (для заявителя):

Зарегистрируйтесь на платформе по ссылке https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Оставьте заявку на помощь Когда благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и/или смс-сообщения на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, во время покупки топлива на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать подписку "єДопомога" со штрих-кодом для сканирования.

Инструкция как сделать предоплату (для благотворителя):

Перейдите на платформу по ссылке https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Выберите заявку, которую хотите закрыть, и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен. Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты заявитель получит смс-сообщение и сможет воспользоваться предоплатой на топливо в течение 30 календарных дней.

В пресс-службе обращают внимание, что предоплата на топливо является разовой и действительна в течение 30 дней с даты оплаты и может использоваться только для покупок в сети АЗК WOG.

Привязки к определенному виду топлива нет.

Важно. Если предоплата не использована в течение этого времени, "єДопомога" информирует благотворителя, что она просрочена и сгенерирована заново, и сообщает о необходимости направить его новому заявителю, который нуждается в помощи.

Где можно заправиться?

Указано, что воспользоваться такой предоплатой можно на любом АЗК WOG, кроме тех, где оно отсутствует или отпускается только для заправки спецтранспорта или по безналичному расчету.

Проверить наличие топлива на АЗК WOG всегда можно на сайте компании в разделе "Карта", а также в соответствующем разделе в приложении PRIDE.

Напомним, ранее мы сообщали, что дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Также мы писали, сколько стоит топливо на АЗС в Украине.