Українці можуть заправити машини на АЗС безкоштовно: що для цього потрібно

Українці зможуть заправити безкоштовно свої автівки на АЗС WOG за допомогою гуманітарної платформи "єДопомога". Для цього необхідно залишити заявку та скористатися відповідною передплатою благодійника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АЗК WOG.
У компанії пояснюють, що механізм працює наступним чином: на платформі "єДопомога" благодійникам необхідно обрати заявку на допомогу в розділі "Пальне" та сплатити передплату на суму 200, 500 або 1000 гривень.
Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю пального у мережі АЗК WOG.
Інструкція як отримати допомогу (для заявника):
Інструкція як зробити передплату (для благодійника):
У прес-службі звертають увагу, що передплата на пальне є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати і може використовуватися лише для покупок у мережі АЗК WOG.
Прив’язки до певного виду пального у передплаті немає.
Важливо. Якщо передплата не використана протягом цього часу, "єДопомога" інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги.
Вказано, що скористатись такою передплатою можна на будь-якому АЗК WOG, окрім тих, де воно відсутнє чи відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку.
Перевірити наявність пального на АЗК WOG завжди можна на сайті компанії в розділі "Мапа", а також у відповідному розділі в застосунку PRIDE.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.
Також ми писали, скільки коштує паливо на АЗС в Україні.
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