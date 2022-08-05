Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин в Украине 5 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,95 гривен за литр (-0,00 гривен), на дизельное топливо - 54,30 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 28,25 гривен за литр (-0,15 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.