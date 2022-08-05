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Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 13:46
Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине Фото: цены дизель и автогаз снижаются на АЗС (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 5 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,95 гривен за литр (-0,00 гривен), на дизельное топливо - 54,30 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 28,25 гривен за литр (-0,15 гривен).

Розничные цены в Украине:

Дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС в Украине

Как сообщало РБК-Украина, дефицита горючего в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. В то же время осенью возможны ограничения по отпуску бензина на АЗС.

Напомним, по состоянию на конец июля на розничном рынке Украины наблюдается небольшой избыток предложения бензина и автогаза.

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