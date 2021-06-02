Украинцы все меньше снимают деньги в банкоматах: доля безналичных операций достигла 60%

Как отмечается в сообщении, доля безналичных операций по сумме составляла 61% от всех операций с карточками (в прошлом году - 54,6%).

В целом в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма безналичных операций выросла на 32% и достигла 664,3 млрд грн. Сумма операций по снятию наличных выросла на 2% до 424,8 млрд грн.

Больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на переводы с карты на карту - 42,1% (280 млрд грн), расчеты с использованием платежных терминалов 26,3% (175 млрд грн), операции в сети Интернет - 25,4% (168 млрд грн).