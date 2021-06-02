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Украинцы все меньше снимают деньги в банкоматах: доля безналичных операций достигла 60%

Автор: Александр Белоус

Сумма операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за январь-март 2021 года 1 089,1 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла на 18,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, доля безналичных операций по сумме составляла 61% от всех операций с карточками (в прошлом году - 54,6%).

В целом в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма безналичных операций выросла на 32% и достигла 664,3 млрд грн. Сумма операций по снятию наличных выросла на 2% до 424,8 млрд грн.

Больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на переводы с карты на карту - 42,1% (280 млрд грн), расчеты с использованием платежных терминалов 26,3% (175 млрд грн), операции в сети Интернет - 25,4% (168 млрд грн).

Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%.

За 2020 год сумма безналичных операций достигла 55,8% от всех операций с карточками.

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