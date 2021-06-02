Українці все менше знімають гроші в банкоматах: частка безготівкових операцій досягла 60%

Як зазначається в повідомленні, частка безготівкових операцій за сумою становила 61% від усіх операцій із картками (торік - 54,6%).

Загалом у січні-березні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сума безготівкових операцій зросла на 32% та досягла 664,3 млрд грн. Сума операцій із зняття готівки зросла на 2% до 424,8 млрд грн.

Найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на перекази з картки на картку - 42,1% (280 млрд грн), розрахунки з використанням платіжних терміналів 26,3%) 175 млрд грн, операції в мережі Інтернет - 25,4% (168 млрд грн).