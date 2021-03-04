Украинцы меняют привычки: как используют платежные карты
Общее количество операций с использованием платежных карт украинских банков за 2020 год составило 5 997,1 млн шт., а их сумма - 3 957,3 млрд грн. По сравнению с 2019 годом количество сделок выросло на 18,6%, а сумма - на 10,6%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в сообщении, безналичные операции с использованием платежных карточек становятся все более популярными среди украинцев.
Сумма безналичных операций составила 55,8% от всех операций с карточками (по итогам 2019 года - 50,3%). Пять лет назад эти показатели были значительно ниже - 70% и 35% соответственно.
В целом, в 2020 году против 2019 году количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось на 25% и составила 5 211,2 млн шт., а сумма - почти на 23% и достигла 2 208,7 млрд грн.
Как следствие, количество операций получения наличных в 2020 году снизилась на 11,7%, а сумма - на 1,7%.
В то же время в 2020 году украинцы меняли свои платежные привычки. Об этом свидетельствует динамика средних сумм безналичных операций с платежными картами. Например, средняя сумма операции перевода с карты на карту по год уменьшилось на 10,3%, до 1 444 грн; средняя сумма операции в платежных терминалах (pos-терминалах) - на 5%, до 229 грн. Также средняя сумма операции в сети Интернет возросла до 338 грн.
Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 в.п. с 45,1% до 50,3%.
Как сообщало РБК-Украина, украинские банки по состоянию на 1 января 2020 года эмитировали 68,9 млн штук платежных карт, что на 16,0% больше, чем год назад.