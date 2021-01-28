Украинцы летом смогут посетить 29 курортных мест: список
Киев, Четверг 28 января 2021 12:20
Летом этого года украинцы смогут полететь на отдых в 29 стран. Утвержденный Госавиаслужбой перечень стран могут изменить в случае усиления карантинных ограничений.
Об этом
говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.
Как сообщается, в перечень вошли те страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из/в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.
Так, после получения разрешения, авиакомпании смогут перевозить пассажиров в такие курортные города:
Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превезы;
Грузия: Батуми;
Израиль: Эйлат;
Доминиканская Республика Пунта-Кана, Ла Романа;
Шри-Ланка: Коломбо,
Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
Китай: Санья, Хайкоу;
Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
Марокко: Агадир, Касабланка;
Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
Мальдивы: Мале;
Мальта: Лука;
Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
Танзания: Занзибар;
Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албания: Тирана;
Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
Индия Гоа;
Индонезия: Денпасар;
Куба: Варадеро;
Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
Кипр Пафос;
Словения: Марибор, Любляна,
Вьетнам: Камрань;
Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;
Иордания: Акаба;
Черногория: Тиват, Подгорица.
Напомним,
Кипр изменит правила допуска для граждан разных стран с марта 2021 года. Украина окажется в "красной зоне".