Кипр расширит возможность въезда украинцам с марта 2021 года: названы условия

Фото: флаг Кипра (flickr.com)

Кипр изменит правила допуска для граждан различных стран с марта 2021 года. Украина окажется "красной зоне".

Об этом сообщает правительство Кипра.

С 1 марта 2021 года Кипр поделит страны на четыре зоны, в зависимости от принадлежности к которым будут мягче или жестче требования для приезжающих из этих государств.

В "зеленую" зону попадут все страны Евросоюза. Из них туристы могут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без ограничений.

В "оранжевой" зоне окажутся страны Европейского экономического пространства, включая Великобританию и Швейцарию. Гражданам этих стран надо при посадке на самолет на Кипр показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех суток (72 часов) до посадки.

В "красной" зоне будут страны вне Евросоюза и Европейского экономического пространства. Среди этих стран Украина, Израиль, ОАЭ, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Белорусь. Гражданам этих стран надо показать отрицательный ПЦР-тест перед полетом и сделать еще один тест после прилета в аэропорту. Самоизоляция не предусмотрена.

В "серую" зону попадут все страны, не попавшие в три предыдущие категории. Из этих стран нельзя прилетать туристам. Только гражданам Кипра, иностранцам с видом на жительство и обладателям специального разрешения. После прибытия им надо пройти 14-дневную самоизоляцию.

Отметим, что сейчас из Украины на Кипр могут попасть отдельные категории: супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра, резидентам Кипра с разрешением на проживание, ближайшим родственникам, людям, которые легально работают на Кипре, а также имеющим специальное разрешение от правительства Кипра или по Венской конвенции.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра приняло решение разрешить туристам, которые вакцинировались от коронавируса, въезжать на территорию страны без негативного ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года.