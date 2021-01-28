Українці влітку зможуть відвідати 29 курортних місць: список
Київ, Четвер 28 січня 2021 12:20
Влітку цього року українці зможуть полетіти на відпочинок до 29 країн. Затверджений Державіаслужбою перелік країн можуть змінити у разі посилення карантинних обмежень.
Про це
йдеться на сайті Державної авіаційної служби України.
Як повідомляється, у перелік увійшли ті країни, до яких дозволяються чартерні міжнародні повітряні перевезення з/до України або в межах країни, що мають не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.
Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажирів до таких курортних міст:
Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
Грузія: Батумі;
Ізраїль: Ейлат;
Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
Шрі-Ланка: Коломбо;
Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
Китай: Санья, Хайкоу;
Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
Марокко: Агадір, Касабланка;
Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
Мальдіви: Малє;
Мальта: Лука;
Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
Танзанія: Занзібар;
Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албанія: Тірана;
Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
Індія: Гоа;
Індонезія: Денпасар;
Куба: Варадеро;
Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
Кіпр: Пафос;
Словенія: Марибор, Любляна;
В’єтнам: Камрань;
Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
Йорданія: Акаба;
Чорногорія: Тіват, Подґоріца.
Нагадаємо,
Кіпр змінить правила допуску для громадян різних країн з березня 2021 року. Україна опиниться у "червоній зоні".