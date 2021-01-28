Украинцы летом смогут посетить 29 курортных мест: список
Киев, Четверг 28 января 2021 12:20
Новина українською
Фото: самолет (pixabay)
Летом этого года украинцы смогут полететь на отдых в 29 стран. Утвержденный Госавиаслужбой перечень стран могут изменить в случае усиления карантинных ограничений.
Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.
Как сообщается, в перечень вошли те страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из/в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.
Так, после получения разрешения, авиакомпании смогут перевозить пассажиров в такие курортные города:
- Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
- Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превезы;
- Грузия: Батуми;
- Израиль: Эйлат;
- Доминиканская Республика Пунта-Кана, Ла Романа;
- Шри-Ланка: Коломбо,
- Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
- Марокко: Агадир, Касабланка;
- Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
- Мальдивы: Мале;
- Мальта: Лука;
- Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Танзания: Занзибар;
- Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Албания: Тирана;
- Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
- Индия Гоа;
- Индонезия: Денпасар;
- Куба: Варадеро;
- Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
- Кипр Пафос;
- Словения: Марибор, Любляна,
- Вьетнам: Камрань;
- Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
- Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;
- Иордания: Акаба;
- Черногория: Тиват, Подгорица.
Напомним, Кипр изменит правила допуска для граждан разных стран с марта 2021 года. Украина окажется в "красной зоне".