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Украинцы летом смогут посетить 29 курортных мест: список

Киев, Четверг 28 января 2021 12:20
Украинцы летом смогут посетить 29 курортных мест: список
Фото: самолет (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Летом этого года украинцы смогут полететь на отдых в 29 стран. Утвержденный Госавиаслужбой перечень стран могут изменить в случае усиления карантинных ограничений.

Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщается, в перечень вошли те страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из/в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Так, после получения разрешения, авиакомпании смогут перевозить пассажиров в такие курортные города:

  • Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
  • Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превезы;
  • Грузия: Батуми;
  • Израиль: Эйлат;
  • Доминиканская Республика Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Шри-Ланка: Коломбо,
  • Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  • Марокко: Агадир, Касабланка;
  • Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
  • Мальдивы: Мале;
  • Мальта: Лука;
  • Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
  • Танзания: Занзибар;
  • Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Албания: Тирана;
  • Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Индия Гоа;
  • Индонезия: Денпасар;
  • Куба: Варадеро;
  • Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
  • Кипр Пафос;
  • Словения: Марибор, Любляна,
  • Вьетнам: Камрань;
  • Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
  • Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;
  • Иордания: Акаба;
  • Черногория: Тиват, Подгорица.

Напомним, Кипр изменит правила допуска для граждан разных стран с марта 2021 года. Украина окажется в "красной зоне".

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