Украинцы летом смогут посетить 29 курортных мест: список

Фото: самолет (pixabay)

Летом этого года украинцы смогут полететь на отдых в 29 стран. Утвержденный Госавиаслужбой перечень стран могут изменить в случае усиления карантинных ограничений.

Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщается, в перечень вошли те страны, в которых разрешаются чартерные международные воздушные перевозки из/в Украину или в пределах страны, имеющие не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Так, после получения разрешения, авиакомпании смогут перевозить пассажиров в такие курортные города:

Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превезы;

Грузия: Батуми;

Израиль: Эйлат;

Доминиканская Республика Пунта-Кана, Ла Романа;

Шри-Ланка: Коломбо,

Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

Марокко: Агадир, Касабланка;

Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

Мальдивы: Мале;

Мальта: Лука;

Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;

Танзания: Занзибар;

Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албания: Тирана;

Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;

Индия Гоа;

Индонезия: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;

Кипр Пафос;

Словения: Марибор, Любляна,

Вьетнам: Камрань;

Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;

Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;

Иордания: Акаба;

Черногория: Тиват, Подгорица.

Напомним, Кипр изменит правила допуска для граждан разных стран с марта 2021 года. Украина окажется в "красной зоне".