Українці влітку зможуть відвідати 29 курортних місць: список

Фото: літак (pixabay)

Влітку цього року українці зможуть полетіти на відпочинок до 29 країн. Затверджений Державіаслужбою перелік країн можуть змінити у разі посилення карантинних обмежень.

Про це йдеться на сайті Державної авіаційної служби України.

Як повідомляється, у перелік увійшли ті країни, до яких дозволяються чартерні міжнародні повітряні перевезення з/до України або в межах країни, що мають не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.

Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажирів до таких курортних міст:

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;

Грузія: Батумі;

Ізраїль: Ейлат;

Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шрі-Ланка: Коломбо;

Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

Марокко: Агадір, Касабланка;

Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

Мальдіви: Малє;

Мальта: Лука;

Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;

Танзанія: Занзібар;

Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албанія: Тірана;

Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;

Індія: Гоа;

Індонезія: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;

Кіпр: Пафос;

Словенія: Марибор, Любляна;

В’єтнам: Камрань;

Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;

Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;

Йорданія: Акаба;

Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

Нагадаємо, Кіпр змінить правила допуску для громадян різних країн з березня 2021 року. Україна опиниться у "червоній зоні".