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Українці влітку зможуть відвідати 29 курортних місць: список

Київ, Четвер 28 січня 2021 12:20
Українці влітку зможуть відвідати 29 курортних місць: список
Фото: літак (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Влітку цього року українці зможуть полетіти на відпочинок до 29 країн. Затверджений Державіаслужбою перелік країн можуть змінити у разі посилення карантинних обмежень.

Про це йдеться на сайті Державної авіаційної служби України.

Як повідомляється, у перелік увійшли ті країни, до яких дозволяються чартерні міжнародні повітряні перевезення з/до України або в межах країни, що мають не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.

Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажирів до таких курортних міст:

  • Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
  • Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
  • Грузія: Батумі;
  • Ізраїль: Ейлат;
  • Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Шрі-Ланка: Коломбо;
  • Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
  • Марокко: Агадір, Касабланка;
  • Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
  • Мальдіви: Малє;
  • Мальта: Лука;
  • Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
  • Танзанія: Занзібар;
  • Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Албанія: Тірана;
  • Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Індія: Гоа;
  • Індонезія: Денпасар;
  • Куба: Варадеро;
  • Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
  • Кіпр: Пафос;
  • Словенія: Марибор, Любляна;
  • В’єтнам: Камрань;
  • Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
  • Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
  • Йорданія: Акаба;
  • Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

Нагадаємо, Кіпр змінить правила допуску для громадян різних країн з березня 2021 року. Україна опиниться у "червоній зоні".

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