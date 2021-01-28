Українці влітку зможуть відвідати 29 курортних місць: список
Київ, Четвер 28 січня 2021 12:20
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Фото: літак (pixabay)
Влітку цього року українці зможуть полетіти на відпочинок до 29 країн. Затверджений Державіаслужбою перелік країн можуть змінити у разі посилення карантинних обмежень.
Про це йдеться на сайті Державної авіаційної служби України.
Як повідомляється, у перелік увійшли ті країни, до яких дозволяються чартерні міжнародні повітряні перевезення з/до України або в межах країни, що мають не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.
Так, після отримання дозволу, авіакомпанії зможуть перевозити пасажирів до таких курортних міст:
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
- Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
- Грузія: Батумі;
- Ізраїль: Ейлат;
- Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Шрі-Ланка: Коломбо;
- Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
- Марокко: Агадір, Касабланка;
- Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
- Мальдіви: Малє;
- Мальта: Лука;
- Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
- Танзанія: Занзібар;
- Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Албанія: Тірана;
- Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
- Індія: Гоа;
- Індонезія: Денпасар;
- Куба: Варадеро;
- Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
- Кіпр: Пафос;
- Словенія: Марибор, Любляна;
- В’єтнам: Камрань;
- Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
- Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
- Йорданія: Акаба;
- Чорногорія: Тіват, Подґоріца.
Нагадаємо, Кіпр змінить правила допуску для громадян різних країн з березня 2021 року. Україна опиниться у "червоній зоні".