Українці хочуть зберігти повноваження президента або розширити

Фото: стела на Майдані Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть бачити парламентсько-президентську або президентсько-парламентську республіку

Відносна більшість громадян (40%) вважають, що владу президента України варто залишити у тому самому обсязі, в якому вона була останні п’ять років. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня.

На думку 25% громадян, владу президента слід розширити, надавши йому право формувати уряд; ще 9% вважають, що вибори президента слід перенести в парламент і залишити за ним лише повноваження головнокомандувача Збройних сил.

Парламентську форму правління підтримують 6% українців, президентську - 14%. Проте більшість громадян (58%) вважають найбільш прийнятною для України сполучення форм президентської та парламентської республіки: 27% - президентсько-парламентську (уряд призначається президентом за згоди Верховної ради), 32% - парламентсько-президентську (уряд призначається Верховною радою за згодою президента, більшість влади в руках прем’єра).

Опитування населення України було проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року Загалом було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%. Натомість відповідь "так" обрали 20%, а "скоріше так" - 18%. Ще 13% не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.