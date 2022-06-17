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Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу, мы хотим, чтобы они жили, - глава ЕК

Новина українською →
Брюссель, Пятница 17 июня 2022 13:39
Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу, мы хотим, чтобы они жили, - глава ЕК Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Граждане Украины готовы умереть за европейскую перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой", - написала она.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Ранее Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Резолюция была одобрена во время пленарного заседания 8 июня.

Подробнее читайте в материале "Получит ли Украина статус кандидата в ЕС: что известно.

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